Posljednja epizoda Hitmana odvija se u Japanu

Io-Interactive i Square Enix odlučili su kako će posljednja epizoda u prvoj sezoni Hitmana izaći na Noć vještica

Finale prve sezone Hitmana odvijat će se na otoku Hokkaido u Japanu, a Agent 47 će posljednje misije odraditi 31. listopada, objavio je razvojni tim Io-Interactive. Uz ovu vijest, glavni čovjek tima osvrnuo se na odluku prebacivanja ove igre u epizodični format:



"Izdavanje Hitmana u isključivo digitalnom i epizodičnom obliku bila je hrabra odluka koja je u potpunosti promijenila način na koji stvaramo igru i za nas je bila veliki uspjeh. Želim se zahvaliti svim igračima koji su nam to omogućili. Zajedno smo stvorili najveće lokacije u bilo kojoj Hitman igri do sada i dodavali nov sadržaj svakog tjedna od njenog izlaska. Iako sada završavamo s prvom sezonom, ovo je samo početak za naš rastući 'World of Assassination'", rekao je Hannes Seifert.



Lokacije koje će igrači moći posjetiti zamišljene su tako da spoje japansku ljepotu i modernu tehnologiju, a naš plaćenik morat će pronaći dvije mete nakon čega će se zaključiti priča na kojoj je tim radio cijele sezone.



S izlaskom posljednje epizode igrači koji su strpljivo čekali moći će novog Hitmana odigrati u komadu, a nakon toga je u planu dodatna epizoda. Šestu igru u ovom dugovječnom serijalu možete zaigrati na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4, a ako se prije kupovine želite više informirati posjetite službene stranice.