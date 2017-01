Posljednja prilika da isprobate Nioh demo

Team Ninja potvrdio je da će svi zainteresirani igrači tijekom ovog vikenda još jednom imati priliku zaigrati demo verziju njihove PS4 ekskluzive

Igrači na PlayStationu 4 ovog će vikenda dobiti posljednju priliku da uskoče u trial/demo verziju nadolazećeg akcijskog RPG-a Nioh, potvrdila je ekipa iz studija Team Ninja. Takozvani Last Chance Trial bit će dostupan 21. i 22. siječnja, a na PSN-u će biti otključan u popodnevnim satima.

Nioh The Last Chance Trial proširena je verzija onoga što smo vidjeli na PlayStation Experienceu u prosincu prošle godine, a za preuzimanje je dostupan već sada.

Vrijedi spomenuti da će igrači koji demo odigraju do kraja otključati niz bonusa za konačnu verziju igre. Rješavanjem glavne misije otključat će Ogress Headgear, dok će rješavanjem sporedne misije Twilight dobiti DLC-ove Mark of the Conqueror i Mark of the Strong o kojima se zasad ne zna mnogo.

Nioh u svojoj konačnoj verziji na tržište stiže 8. veljače, a bit će dostupan ekskluzivno za PlayStation 4.