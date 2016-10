Posljednje poglavlje King's Questa izlazi idućeg tjedna

Manje od mjesec dana nakon izlaska četvrtog poglavlja stiže peto i posljednje koje završava priču kralja Grahama

Sierra je objavila datum izlaska posljednjeg poglavlja King's Questa za kojeg je zaslužan razvojni tim The Odd Gentlemen. Chapter 5: The Good Knight stiže manje od mjesec dana nakon što su igrači mogli odigrati četvrto poglavlje i ono će završiti priču koja je započela krajem srpnja prošle godine.



The Good Knight nastavlja s kraljem Grahamom koji je sada ostario i u flashbackovima, ali koji se sprema na još jednu avanturu u kraljevstvu kojeg voli. Pitanje je može li se vjerovati njegovim sjećanjima zbog zdravstvenog stanja koje mu se pogoršava.



"Gledati kralja Grahama kako odrasta kroz svako poglavlje bilo je nadrealno iskustvo za naš tim jer smo uz njega i mi narasli kao developeri i ljudi. Rijetka je prilika pratiti cijeli život nekog lika u serijalu igru i kako se bližimo kraju izuzetno smo uzbuđeni za igrače koji će doživjeti posljednje stranice ove vizije putovanja kralja Grahama", rekao je glavni čovjek razvojnog tima Matt Korba.



Uz izlazak posljednje epizode Sierra će izdati fizičko izdanje imena King's Quest: The Complete Collection za PS4, Xbox 360 i Xbox One. The Good Knight izlazi, zajedno s tom verzijom igre, 25. listopada za PC, PS3, PS4, Xbox 360 i Xbox One, a prvu epizodu možete još uvijek besplatno preuzeti na Steamu ako želite isprobati igru.