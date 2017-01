Posljednji DLC za Dark Souls III dobio datum izlaska

Izdavač Bandai Namco objavio je naziv i datum izlaska posljednjeg DLC-a za (zasad) posljednji nastavak u serijalu Dark Souls

Gotovo godinu dana od izlaska Dark Soulsa III će taj akcijski RPG japanskog razvojnog tima From Software dobiti svoj posljednji DLC. Radosnu vijest za one koji nakon kratkog i PvP orijentiranog DLC-a Ashes of Ariandel nestrpljivo čekaju nove avanture (i umiranje) u tom mračnom svijetu objavio je izdavač Bandai Namco.



Ime drugog DLC-a je The Ringed City, a u njemu će odabrana osoba od pepela naganjati Slave Knight Gaela do kraja svijeta jer se pokušava dočepati nečega što se zove Dark Soul of Humanity. Uz novo područje stižu naravno i novi bossevi, neprijatelji, oružja, oklopi, magije i sve ostalo bitno u svijetu Dark Soulsa.



Vjerojatno je da će se i drugi DLC prodavati zasebno po cijeni od 14,99 eura, a oni koji su kupili Season Pass ili Deluxe verziju igre dobit će ga automatski. The Ringed City izlazi 28. ožujka za PC, Xbox One i PlayStation 4, a tri tjedna nakon toga Bandai će izdati Dark Souls III The Fire Fades Edition. Radi se o GOTY verziji koja će uz osnovnu igru uključivati i DLC, a više o tome ćemo saznati kako se njen datum izlaska bude bližio.