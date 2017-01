Potvrđen datum izlaska Mass Effect: Andromede

BioWare je službeno potvrdio da Mass Effect: Andromeda na PC, PlayStation 4 i Xbox One u Europi stiže 23. ožujka

BioWare je otkrio da će Mass Effect: Andromeda biti objavljen 21. ožujka u Sjevernoj Americi, te da 23. ožujka stiže u Europu. Aaron Flynn iz BioWarea se pri najavi zahvalio mnogobrojnim obožavateljima serijala na strpljenju, te poručio da su zadnjih mjeseci usredotočeni isključivo na završavanje razvoja.



Uz to, Flynn je poručio da prelazak na engine Frostbite znači da će Andromeda biti grafički značajno naprednija od prethodnog nastavka serijala, Mass Effecta 3. No, implementacija novog enginea i novih priča, likova, planeta i sustava znači da se razvoj projekta prilično odužio. Sudeći po Flynnu, pretjerano im se ne žuri, već im je glavni cilj isporučiti kompletan proizvod koji će ponuditi najbolje moguće iskustvo svim igračima.

Kao što je poznato, Mass Effect Andromeda je u pripremi za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Izdanje za Nintendo Switch trenutno nije u planu. Radnja igre je smještena 600 godina nakon događaja iz izvorne Mass Effect trilogije i to u galaksiju Andromeda. U ulozi operativaca pod kodnim imenom Pathfinder, glavni cilj će biti istraživanje galaksije sa letjelicom Tempest i traženje novih planeta pogodnih za ljudsku kolonizaciju