Potvrđena nova sezona sadržaja za Rainbow Six: Siege

Ubisoft je potvrdio da su odobrili razvoj druge sezone paketa dodatnih sadržaja za Rainbow Six Siege

Ubisoft je putem Twittera potvrdio da su odobrili razvoj druge sezone dodatnih sadržaja za Rainbow Six Siege. Novi sadržaji stižu tokom iduće godine, a konkretni detalji o onomoe što je u pripremi tek slijede. Trenutno možemo samo nagađati da će budući DLC paketi uključivati nove uniforme, skinove, te druge estetske dodatke.

Rainbow Six Siege je do sada osvježen sa ekspanzijama Operation Black Ice, Operation Skull Rain i Operation Dust Line. Iduća ekspanzija imena Operation Red Crow je trenutno u planu za izlazak 17. prosinca.



Rainbow Six Siege je protekloga vikenda bilo moguće besplatno zaigrati na Steamu, gdje je privremeno dostupan sa popustom od 50%. Ubisoftov FPS na Metacriticu nosi prosječne ocjene od 73 (PS4) do 78% (PC). Sudeći po dosadašnjim izvješćima iz Ubisofta, broj dnevno aktivnih korisnika Siegea je narastao za čak 40% nakon izlaska ekspanzije Skull Rain, a nadaju se da će se sličan trend ponoviti i sa budućim paketima dodatnih sadržaja.