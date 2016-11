Potvrđena treća sezona The Walking Deada

Telltale je potvrdio da treća sezona The Walking Deada stiže 20. prosinca na PC i konzole sa podnaslovom A New Frontier

Telltale je najavio da se The Walking Dead nastavlja 20. prosinca sa trećom sezonom imena A New Frontier. U glavnoj ulozi će ovoga puta biti mladi Javier, koji se pokušava snaći među novim civilizacijama koje su iznikle nakon apokalipse.



Sudeći po Telltaleu, A New Frontier će imati sveukupno pet epizoda objavljenih u digitalnom i fizičkim obliku, s tim da će čitava stvar na disku biti objavljena 7. veljače iduće godine. Predbilježbe su trenutno otvorene na Steamu i PlayStation Storeu. Dok je na Steamu nova sezona dostupna sa popustom od 10%, na PSN-u predbilježbu prati besplatna druga sezona i besplatan primjerak miniserijala Michonne.



Osim na PlayStationu 4 i PC-u, treća sezona The Walking Dead će izaći i na PlayStationu 3, Xboxu One, Xboxu 360, iOS-u i Androidu. Detaljniji prikaz treće sezone možemo očekivati 1. prosinca, u sklopu dodjele nagrada The Game Awards.