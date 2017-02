Predbilježbe za Sniper: Ghost Warrior 3 uključuju Season Pass

CI Games je objavio kako će svi oni koji kupe njihovu najnoviju pucačinu prije izlaska automatski dobiti Season Pass bez dodatnog plaćanja

Season passevi su već koju godinu standard u svijetu AAA igara i obično se prodaju u sklopu Deluxe verzija igara ili zasebno po minimalnoj cijeni od 20 eura. CI Games je za Sniper: Ghost Warrior 3 malo odlučio promijeniti tu formulu i zapakirati Season Pass uz osnovnu igru po "standardnoj" cijeni od 49,99 eura.



Osim osnovne kampanje, svi igrači koji do izlaska igre odrade predbilježbe dobit će jošdva DLC-a koji proširuju kampanju za jednog igrača - The Escape of Lydia i The Sabotage - dvije multiplayer karte, ekskluzivno vozilo i dva oružja. Predsjednik CI Gamesa je na Steamu napisao kako bi to inače koštalo dodatnih 30 eura i obrazložio zašto su igračima dali ovu opciju:



"Naša igraća zajednica predstavlja nam dugoročnu investiciju i smatramo da im je ovaj Season Pass veoma vrijedan. Sadržaj koji je u njemu uključen dosta je raznolik i odlučili smo pružiti podršku uz dodatan sadržaj tijekom 2017. godine za našu najveću igru do sada."

Sniper: Ghost Warrior 3 izlazi 4. travnja za PC, Xbox One i PlayStation 4, a ovog će se vikenda održati otvoreno beta testiranje na PC-u. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, možete ovdje ostaviti svoje podatke i pričekati dodatne informacije.