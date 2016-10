Predstavljen Nintendo Switch

Nintendova nova konzola je Nintendo Switch, spoj kućne i prijenosne konzole, baš kako je najavljeno kroz projekt Nintendo NX

Nintendo je službeno predstavio Nintendo Switch, novu konzolu do sada poznatu pod radnim nazivom Nintendo NX. Kao što se i nagađalo, radi se o spoju tradicionalne kućne konzole i prijenosnog uređaja, koja se za medije oslanja na cartridge.

Sam Nintendo Switch je tokom kućne uporabe postavljen u Nintendo Switch Dock koji je direktno spojen na televizor. Samu konzolu je u svakom trenutku moguće odvojiti od Docka, a ona u tom trenutku prelazi u prijenosni način rada. Na Switch je u prijenosnom načinu rada moguće spojiti dodatne Joy-Con kontrolere, te se time i u hodu približiti tradicionalnom gamepadu. Nintendo je potvrdio da u prodaju namjeravaju pustiti i poseban Switch Pro Controller, koji može zamijeniti Joy-Con kontrolere.

Sudeći po prvim najavama, naslova na novoj Nintendovoj konzoli ne bi trebalo nedostajati. Nintendo je potvrdio da na Switch naslovima trenutno rade poznata imena kao što su Activision, Bethesda, Bandai Namco, Electronic Arts, Take Two, Konami, Warner Bros Interactive i Ubisoft.



Nintendo Switch bi u prodaju trebao biti pušten u ožujku iduće godine. Jedna od prvih Switch ekskluziva će postati iščekivano novo poglavlje legendarnog serijala The Legend of Zelda sa podnaslovom Breath of the Wild. Dodatni detalji o hardverskim specifikacijama i drugi detalji o Nintendovoj novoj konzoli slijede u mjesecima pred nama.