Prey će imati demo koji pokriva prvih sat vremena igre

Bethesda ima u planu izdati demo reboota ove znanstveno-fantastične pucačine, a zasad je spominju samo konzolaške verzije

Nova Prey igra iza koje stoji Arkane Studios izlazi početkom svibnja, a izdavač Bethesda je rekao kako će prije toga biti dostupna demo verzija igre koja će obuhvatiti prvih sat vremena gameplayja.



Demo će biti dostupan tjedan dana prije izlaska igre, 27. travnja, za PlayStation 4 i Xbox One, a zasad nažalost nema govora o PC verziji. Prey koji nam stiže uskoro nema veze s originalom i onime što je Prey 2 trebao biti, već prati protagonista imena Morgan Yu kojem neće biti nimalo ugodno na svemirskoj postaji Talos 1 jer su vanzemaljci uspjeli pobjeći iz svojih ćelija.



Puna verzija igre izlazi 5. svibnja za PC, Xbox One i PlayStation 4, a već neko vrijeme je moguće obaviti predbilježbe koje uz osnovnu igru po cijeni od 59,99 eura nude još ekskluzivnu sačmaricu i nešto dodataka koji će vam pomoći s preživljavanjem. Trailer za Prey Demo: Opening Hour možete pogledati ispod teksta, a sve što su Arkane i Bethesda do sada objavili nalazi se na službenim stranicama.