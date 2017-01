Prey izlazi u svibnju

Bethesda je objavila datum izlaska i novi trailer za reboot znanstveno-fantastične pucačine koja je izašla prije deset i pol godina

Originalni Prey izašao je sredinom 2006. godine. Radilo se o pucačini koja je pratila Indijanca Tommyja i njegove ne baš lijepe avanture nakon što je većina čovječanstva završila kao hrana i energija na vanzemaljskom brodu The Sphere. Igra je dobila sasvim solidne ocjene i donijela nešto malo drugačije u žanr FPS-ova, ali nastavak na kraju nije ugledao svjetlo dana.



2K Games je ustupio ovaj IP Bethesdi koja ga je odlučila proslijediti u ruke razvojnog tima Arkane Studios (Dark Messiah of Might and Magic, serijal Dishonored) i umjesto nastavka napraviti reboot. Nova Prey igra stiže 5. svibnja za PC, PlayStation 4 i Xbox One, kaže službena objava, uz napomenu da su predbilježbe već sada otvorene.



Dishonored 2 imao je problematičan PC port kojeg je Arkane do sada više manje doveo u red, a za Prey su obećali "besprijekoran port". Uz objavu datuma izlaska stigao je i novi trailer u kojem je prikazano mnogo akcije, pa će biti zanimljivo vidjeti što je to Arkane pripremio kada igra postane dostupna.