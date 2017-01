U pripremi Path of Exile za Xbox One

Novozelandski razvojni tim Grinding Gear Games objavio kako će tijekom ove godine njihov besplatan akcijski RPG izaći za Xbox One

Path of Exile je akcijski RPG koji se na Steamu pojavio u free-to-play obliku krajem 2013. godine. Igra je od tada dobila brojne nadogradnje i ekspanzije koje su sve bile besplatne, kao što i razvojni tim Grinding Gear Games promovira svoju igru.



Grinding Gear je sad najavio kako će taj online ARPG stići ekskluzivno na Microsoftovu Xbox One konzolu tijekom 2017. godine te kako će ta verzija igre imati svih pet ekspanzija uz novi sadržaj i veliku nadogradnju 3.0 koja će konačno ubaciti peto poglavlje.



"PC igrači su protekle tri godine uživali u brutalnoj borbi, detaljnom podešavanju svojih heorja i uzbudljivom traženju itema u Path of Exileu. Utrošili smo više od godinu dana za prilagođavanje Path of Exilea baš za Xbox One i stvorili iskustvo koje je usporedivo s igranjem na PC-u uz miša i tipkovnicu", rekao je suosnivač studija Chris Wilson.



Zasad nema još konkretnog datuma izlaska, ali je zato objavljen prikladni trailer kojeg možete pogledati ispod teksta. Ako želite zaigrati solidan akcijski RPG kojeg neki proglašavaju boljim Diablom III, zaputite se na Steam i besplatno preuzmite igru.