Probni Final Fantasy XIV bez vremenskog ograničenja

Iako je igru od sada moguće isprobavati bez plaćanja koliko god to igrači žele, ostala ograničenja su i dalje na snazi

Square Enix je objavio vijesti o promjenama koje stižu u besplatnu probnu inačicu njihovog MMORPG-a Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.

Ubrzo nakon objave igre, developeri su uz razna druga ograničenja omogućili zainteresiranim isprobavanje igre na dva tjedna, no taj je vremenski rok prema novom službenom priopćenju ukinut.

Od sada je besplatna inačica igriva koliko god to igrači žele, no i dalje su ograničeni na jednog lika po serveru, klasni razvoj je omogućen do maksimalno 20 nivoa, igrači mogu nagomilati najviše 20.000 gila (in-game valuta) i tako redom.

Dakako, za pristup probnoj inačici je potreban korisnički račun Square Enixa, a sve ostale detalje vezane uz instalaciju i ograničenja probne verzije potražite na njihovim web stranicama uz napomenu kako na istima još uvijek nije uklonjen period od dva tjedna dostupnosti, pa se na taj podatak ne obazirite.