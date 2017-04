U prodaji 3D platformer Yooka-Laylee

Igra koja je prikupila podosta sredstava putem Kickstarter kampanje konačno je tu, a kritičari i igrači su podijeljeni

Kada je Kickstarter kampanja za Yooka-Laylee pokrenuta početkom svibnja 2015. godine, mnogi su igrači bili oduševljeni jer je novo osnovani tim Playtonic rekao kako rade na spiritualnom nastavku 3D platformera Banjo Kazooie. Nostalgija se danas solidno prodaje, pa reakcija nije bila neočekivana. Igra je prikupila gotovo 2,1 milijun funti od traženih 175 tisuća zbog čega je ubačena velika količina dodatnog sadržaja.



Kritičari su prije tjedan dana iznijeli svoja mišljenja koja su bila dosta podijeljena. Yooka-Laylee ima prosječnu ocjenu od 72/100, što je dosta dobro, no ima onih koji nisu bili zadovoljni zastarjelim dizajnom i tehničkim problemima. Oni igrači koji su se na Steamu izjasnili su zasad dosta zadovoljni, no neke od recenzija također ističu probleme koji su i kritičari spomenuli.



Yooka-Laylee je moguće zaigrati na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4, dok će verzija za Nintendo Switch stići kasnije ove godine. Oni koji su podržali igru na Kickstarteru su svoje kopije dobili, a oni koji je tek moraju kupiti mogu birati između obične verzije koja košta 39,99 eura ili Digital Deluxe verzije koja košta 49,99 eura. Za odgovore na druga pitanja koja možda imate posjetite službene stranice, a najnoviji trailer kojeg je Playtonic izdao nalazi se ispod teksta.