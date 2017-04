U prodaji Bulletstorm: Full Clip Edition

Gearbox Publishing i People Can Fly objavili su kako je od danas moguće zaigrati reizdanje zanimljive pucačine koja je izašla prije šest godina

Originalni Bulletstorm izašao je krajem veljače 2011. godine za PC, Xbox 360 i PlayStation 3, a na njemu su zajedno radili Epic Games i People Can Fly. Unatoč dobrim ocjenama, EA je proglasio igru financijskim neuspjehom, a prava na IP je otkupio Gearbox Software.



Reizdanje pod imenom Bulletstorm: Full Clip Edition donosi poboljšane teksture visoke rezolucije, veći broj poligona, bolji zvuk, veći broj sličica u sekundi i podršku za 4K rezoluciju na računalima i PlayStation 4 Pro konzoli. Ono što će još vjerojatno razveseliti PC igrače je što nova verzija igre ne koristi problematični Games for Windows Live, koji na svu sreću više ni ne postoji.



Uz sav sadržaj i DLC-ove koje je originalna igra imala, Full Clip Edition donosi i novi mod za igranje kampanje imena Overkill, nove Echo mape na kojima igrači mogu demonstrirati svoje vještine ubijanja protivnika i mogućnost prelaska kroz cijelu igru kao mnogima omiljeni Duke Nukem kojemu je glas posudio Jon St. John, ako za to platite pet eura više.



Bulletstorm: Full Clip Edition moguće je zaigrati na PC-u, PlayStationu 4, PlayStationu 4 Pro i Xboxu One, a igra se u digitalnom obliku prodaje u dvije verzije - obična po cijeni od 45,99 eura te Duke Nukem Bundle za 50,98 eura. Kritičari koji su do sada podijelili svoja mišljenja uglavnom su zadovoljni, a prosječna ocjena iznosi 78/100.