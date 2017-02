U prodaji drugi Humble Bandai Namco Bundle

Bandai Namco i Humble pripremili su drugi paket s igrama tog popularnog japanskog izdavača koji zasad ima osam igara

Nova ponuda na Humble Bundleu opet je povezana uz Bandai Namco. Prvi paket bio je aktualan u ljetnim mjesecima 2015. godine i s novim dijeli tri igre. Ovog puta zainteresirani igrači mogu birati između četiri kategorije, umjesto tipične tri, pa krenimo redom.



Sve tri igre koje se ponavljaju iz prijašnjeg paketa prodaju se po cijeni od jednog američkog dolara, a one su PAC-MAN 256, Ace Combat Assault Horizon Enhanced Edition i Enslaved: Odyssey to the West Premium Edition.



Za sljedeće tri igre treba izdvojiti minimalno 7,85 američkih dolara. Radi se o TPS-u Warhammer 40,000: Eternal Crusade, trkaćoj igri Project CARS i akcijsko-borilačkoj avanturi Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst.



Nakon toga su na popisu japanski RPG Tales of Zestiria i 12 DLC-ova za Project Cars koji se prodaju za 15 američkih dolara, a na kraju se nalazi predbilježba za horor avanturu Little Nightmares za 35 američkih dolara (uz naravno sve ostale igre).



Ponuda vrijedi sljedeća dva tjedna, pa ako ste zainteresirani zaputite se na stranice Humblea, a ako još niste imate vremena besplatno zgrabiti X-COM UFO Defense.