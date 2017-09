U prodaji drugi Humble Very Positive Bundle

Uz veliku rasprodaju i drugi paket igara koji nude, Humble je pripremio novi u kojem se nalaze igre koje su na Steamu veoma dobro ocijenjene

Osim samih kritičara, nekim igračima je za kupovinu igara bitno ono što drugi "laici" imaju za reći. Mjerilo koje se počelo koristiti jesu recenzije na Steamu u kojima drugi igrači mogu napisati što misle i reći preporučuju li neku igru ili ne. Humble je također valjda to zamijetilo, pa su prije nekoliko mjeseci spakirali Humble Very Positive Bundle i sada je došlo vrijeme za novi.



Humble Positive Bundle 2 se u odnosu od uobičajena tri sastoji od četiri cjenovna praga. Prvi je i dalje nepromijenjen i za cijenu od jednog američkog dolara nudi twin stick pucačinu RIVE: Wreck, Hack, Die, Retry, još jednu igru u tom istom žanru koja se zove Neon Chrome i 2D RPG Dungeon Souls.



Sljedeće tri igre prodaju se po minimalnoj cijeni od 7,16 američkih dolara, a one su akcijska igra Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition, multiplayer zezancija Ultimate Chicken Horse i pomalo zastrašujuća avantura Oxenfree.



Treći prag obuhvaća akcijsku igru sa zombijima Death Road to Canada i strategiju u kojoj birate hoćete li biti pravedan policajac ili onaj koji prima mito, Beat Cop, a za njih dvije ćete morati izdvojiti minimalno 10 američkih dolara. Posljednje dvije stvari koje se nude jesu predbilježba za Middle-Earth: Shadow of War i Shadow of War majica za 80 američkih dolara.



Ponuda traje naredna dva tjedna, Capcom X Sega X Atlus paket možete kupiti još tjedan dana, a ako vam se nakon toga još troše novci možete vidjeti što se nudi u End of Summer Sale rasprodaji. Za kraj ćemo spomenuti da kao i na GOG-u, i na Humbleu možete zgrabiti Oddworld: Abe's Oddysee besplatno naredna dva dana, samo što se u ovom slučaju radi o Steam ključu.