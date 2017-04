U prodaji dva odlična Humble Bundlea

Humble se ovog tjedna malo više isprsio i u prodaju stavio dva paketa - jedan s indie igrama za računala i jedan s odličnim avanturama za Android

Svaki put kad posjetite stranice Humble Bundlea možete pronaći nekakve pakete igara, no oni nisu uvijek toliko zanimljivi. Ovog su se tjedna u ponudi našla dva koja bi mogla interesirati poveliki broj igrača, a prvi od dva koja ćemo spomenuti sadrži avanture koje možete zaigrati na svojim Android uređajima.



Humble Mobile Bundle: Great Adventures sastoji se od osam odličnih avantura koje su vrijedne vašeg vremena ako ih do sada niste odigrali, a recimo ne znate čime biste bavili ako ste otišli na neki put ili nemate pristup svom računalu. Plaćanjem bilo koje svote novaca kupujete Grim Fandango Remastered, Kathy Rain i Machinarium. Sljedeće tri - Her Story, Sorcery! 4 i Burly Men at Sea - koštat će vas minimalno 3,76 eura, dok za cijeli paket morate izdvojiti minimalno 5,64 eura i on uključuje još Lumino City i Samorost 3.



Drugi paket zove se Humble Wild Frontier Bundle i sadrži indie igre u kojima se uglavnom bavite istraživanjem. Steam ključeve za Gods Will Be Watching, Ice Lakes i FRONTIERS dobit ćete plaćanjem jednog američkog dolara. Za 4,86 eura u vrijeme pisanja dobit ćete još Hard West, Renowned Explorers: International Society i SPINTIRES, dok je posljednja igra u ovom paketu - Slime Rancher - košta minimalnih 12,23 eura.



Oba paketa bit će u prodaji još dva tjedna, avanturistički mobilni do ponedjeljka 1. svibnja, a istraživačko računalni do 2. svibnja u 19 sati po lokalnome vremenu. Oba možete pronaći na Humbleovim stranicama, pa se zaputite tamo ako vas nešto od toga zanima.