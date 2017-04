U prodaji nova ekspanzija za Europu Universalis IV

Prošlo je mjesec dana od najave nove ekspanzije za ovu Paradoxovu strategiju, a kao što su obećali, igrači se sada mogu zaputiti u Aziju

Paradox Interactive objavio je kako od danas svi igrači mogu zaigrati Europa Universalis IV: Mandate of Heaven. Ovo je deseta ekspanzija za tu strategiju koja je izašla sredinom kolovoza 2013. godine, a za njenu tematiku se razvojni tim okrenuo Kini.



Glavne promjene koje Mandate of Heaven donose jesu sustavi Historical Ages i Golden Eras. Razdoblje od četiri stoljeća kroz koje možete proći podijeljeni su u četiri Historical Ages, a svaki od njih sastoji se od sedam ciljeva i sedam posebnih vještina koje je moguće otključati. Oni igrači koji uspiju ostvariti tri cilja imaju mogućnost započinjanja "zlatnog doba" koje znači 50 godina prosperiteta i vojne premoći, ali Paradox naglašava da pametno odaberete kada ćete to odraditi jer možete iskoristiti samo jedan Golden Age kroz igru.



Od drugih dodataka spominje se Kinesko Carstvo, šogunat Ashikaga, istočne religije, uvjeravanje slabijih susjednih zemalja da plaćaju godišnji danak uz još solidnu količinu promjena. Mandate of Heaven prodaje se po cijeni od 19,99 eura, oni koji žele samo dio sadržaja mogu kupiti Content Pack po cijeni od 7,99 eura, a one koje nova ekspanzija ne zanima svakako čeka nadogradnja koja prema riječima razvojnog tima "poboljšava i nadograđuje mnoge dijelove igre". Ispod teksta možete pogledati najavni trailer za ekspanziju, a sve ostale detalje potražite na službenim stranicama.