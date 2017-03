U prodaji Turok 2: Seeds of Evil reizdanje

Nightdive Studios bavi se raznim projektima među kojima su i reizdanja starih igara, a najnovija kojom su se pozabavili je druga u serijalu Turok

Turok: Dinosaur Hunter izašao je prije dvadeset godina za Nintendo 64 i Windowse, a razvojni tim Nightdive Studios je u prosincu 2015. u prodaju stavio reizdanje za PC. To se igračima dovoljno svidjelo da razmotre isti tretman za Turok 2: Seeds of Evil, koji je sada također dostupan za kupovinu na nekoliko online servisa.



Reizdanje uključuje uljepšanu grafiku, poboljšanu umjetnu inteligenciju, neke nove mehanike, split-screen opciju za online multiplayer i novi mod kojeg je tim nazvao Last Turok Standing. Igrači će se susresti s 35 različitih vrsta neprijatelja, moći koristiti više od 20 oružja i istražiti šest lokacija.



Oni koji su dosad zaigrali igru na Steamu su veoma zadovoljni - od 77 recenzija 97 posto ih je pozitivnih, pa ako se želite pridružiti retro zabavi to možete napraviti putem Valveovog servisa, GOG-a i Humble trgovine za 14,99 eura do 23. ožujka kada će promocija završiti.