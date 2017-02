Project Cars 2 stiže krajem godine

Tvorci Project Carsa 2 su potvrdili da nastavak hvaljenog simulatora vožnje možemo očekivati prije kraja godine

Slightly Mad Studios je najavio da će simulator vožnje Project Cars 2 biti objavljen krajem 2017. godine na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Sudeći po najavi razvojne ekipe, Project Cars krije čak 170 licenciranih automobila, punu podršku za VR i najveći broj trkaćih staza do sada viđen na konzolama. Uz to, tu je podrška za urnebesno visoke 12K rezolucije na PC-u.

Postavi vozila u Project Carsu 2 će se još jednom pridružiti IndieCar i Rallycross vozila, s tim da je u pripremi dodatan broj potpuno novih automobila o kojima konkretni detalji tek slijede. Utrke u Project Carsu 2 se oslanjaju na novi LiveTrack 3.0 sustav, odgovoran za dinamične izmjene trkaćih površina što će se odraziti na performanske i grip vozila, te upravljanje i to kako na asfaltu, tako i na ledu ili zemljanim podlogama.



Project Cars 2 je najavljen još 2015. godine, a baš kao i za prvi dio, sredstva za razvoj su skupljena kroz uspješnu crowdfunding kampanju. Iako službeni datum izlaska još uvijek nije potvrđen, trenutno se nagađa da ćemo Project Cars 2 na PC-u i konzolama dočekati prije kraja rujna ove godine.