Prvi Diablo stiže u posljednji – i to besplatno

Dvadeseti rođendan serijala Diablo možda neće biti proslavljen novom igrom, no dobit ćemo drugu najbolju stvar

Blizzard Entertainment na ovotjednom je BlizzConu potvrdio kako 20. godišnjicu serijala Diablo neće proslaviti izbacivanjem (pa čak ni najavom) novog nastavka, no to ne znači da će fanovi serijala ostati bez novih sadržaja. Naime, Diablo 3: Reaper of Souls dobit će besplatnu nadogradnju s kojom u igru stiže sadržaj prvog Diabla.

Diablo će u Diablo 3: Reaper of Souls stići u obliku nadogradnje nazvane The Darkening of Tristram koja će nas vratiti u dubine ispod Katedrale. Ovo će proširenje donijeti 16 razina tamnice koje ćemo moći istražiti i pritom se suočiti s četiri glavna bossa iz originalnog Diabla.

Onima koji se žele prividno vratiti u prošlost Blizzard je pripremio posebne filtere koji će igru učiniti „pikselastom“, a osim toga postojat će opcija koja će kretanje likova zaključati na osam smjerova, kao što je bilo u prvoj igri. „Bit će to pravo old-school Diablo iskustvo.“ – zaključio je Blizzardov Frank Pearce, preporučivši igračima da u njemu uživaju s potpuno novim likovima.



The Darkening of Tristram od idućeg će tjedna biti dostupan u Public Test Realmu, a ako mu želite pristupiti trebat će vam Diablo 3 i ekspanzija Reaper of Souls.

U vezanim vijestima, Diablo 3 će iduće godine dobiti još jedno proširenje s kojim u igru stiže novi lik – Necromancer. Ovaj je lik predstavljen trailerom kojeg prilažemo uz tekst i temeljen je na istoimenom liku iz Diabla 2.