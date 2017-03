Prvi pogled na Middle-earth: Shadow of War

Kao što je obećao, Warner je objavio prvu snimku gameplaya nove igre serijala Middle-earth i otkrio informacije o novom sustavu Nemesis

Ekipa iz WB Gamesa prošlog je tjedna potvrdila kako Monolith Productions radi na Middle-earth: Shadow of Waru, nastavku odlične akcijske avanture Middle-earth: Shadow of Mordor iz 2014. godine, a sada smo dobili i prvi pogled na gameplay.

U 16 minuta dugom videu kojeg prilažemo uz ovaj tekst izdavač i razvojni tim prikazali su mnogo akcije i otkrili nešto informacija o onome što nas u igri očekuje. Kao što je bilo jasno odmah nakon najave, nastavak prati avanture Taliona koji ovog puta upravlja velikom vojskom orkova u svijetu koji će biti mnogo veći od onog u prethodnoj igri. Talion može letjeti na leđima zmajeva, a jasno je i da nije izgubio vještine u izravnim borbama ni šuljanju.

Middle-earth: Shadow of War na tržište stiže 25. kolovoza ove godine (tri dana ranije u SAD-u), a bit će dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Valja spomenuti da će igra biti dio programa Xbox Play Anywhere što znači da će je igrači na Xboxu One i Windowsima 10 moći kupiti jednom i igrati na obje platforme.

Iako je datum izlaska još uvijek relativno daleko razvojni je tim definirao službene sistemske zahtjeve o kojima smo pisali ovdje.