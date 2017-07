PS Plus u srpnju daruje Until Dawn i Game of Thrones

Odlične Life is Strange i Killing Floor 2 će u srpnju zamijeniti novi naslovi koji nisu nimalo loši

Pretplatnici na PlayStation Plus imaju razloga za zadovoljstvo obzirom da su jučer objavljene nove igre koje će moći besplatno preuzeti.

Ponuda za srpanj kao udarne naslove ističe Until Dawn i Telltaleov Game of Thrones za PlayStation 4 koji će za otprilike tjedan dana zamijeniti dosadašnje Life is Strange i Killing Floor 2.

Until Dawn je opisan kao survival horor u kojem grupa tinejđera pokušava preživjeti napade psihopata do zore, dok nas svih šest epizoda Game of Thronesa vodi u zasebnu priču obitelji Forrester i njihovu ulogu u turbulentnom svijetu Igre Prijestolja.

Kompletnu ponudu srpanjskog PS Plusa pogledajte u nastavku.