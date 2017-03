Na PSN-u se održava velika rasprodaja

Sony je u svojoj online trgovini PlayStation Store pokrenuo rasprodaju igara za PlayStation 4, PlayStation 3 i Vitu

One koji posjeduju neku od Sonyjevih aktualnih konzola mogla bi zainteresirati rasprodaja koja se održava u njihovoj digitalnoj trgovini. Na PlayStation Storeu se trenutno nalazi 361 naslov s maksimalnim popustom od 55 posto za obične kupce, odnosno 79 posto za one koji plaćaju mjesečnu PS Plus pretplatu.



Neke od igara koje se mogu izdvojiti jesu Bloodborne po cijeni od 144,65 kuna, The Last of Us Remastered za 119,10 kuna, Uncharted 4: A Thief's End za 134,10 kuna, Until Dawn za 126,10 kuna, The Last Guardian za 179,00 kuna i Ratchet & Clank za 122,00 kune.



Rasprodaja se održava do 6. travnja u sitnim jutarnjim satima, pa ako vas neke igre zanimaju imate vremena za razmisliti hoćete li ih sebi priuštiti. Cijelu ponudu možete pregledati ovdje, a uz to možete proučiti i Totally Digital dio rasprodaje koji ima ponudu "dvije igre za cijenu jedne".