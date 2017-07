PUBG do listopada izlazi iz Early Accessa

Barem tako kaže čovjek koji je zaslužan za battle royale žanr igara i čije se ime nalazi u samom nazivu igre, Brendan "PlayerUnknown" Greene

PlayerUnknown's Battlegrounds definitivno je jedan od većih hitova ove godine, pogotovo ako se u obzir uzme da se radi o Early Access naslovu koje mnogi igrači izbjegavaju. U samo tri mjeseca ovu je battle royale igru zaigralo više od 4 milijuna igrača i ostvaren je profit od 100 milijuna američkih dolara, a ta će se brojka svakako povećati kada PUBG napusti Early Access.



Razvojni tim Bluhole Inc. do sada nije pričao o tome kada će se to dogoditi, no u intervjuu koji se pojavio na portalu Rock Paper Shotgun čovjek po kojemu je igra dobila polovicu imena, Brendan "PlayerUnknown" Green, imao je nešto za reći o razvoju igara i planovima za svoju igru.



Smatra kako je razvojnim timovima poput Bohemie i Daybreaka teže zbog toga što sami rade svoj engine, dok je njima lakše jer su odlučili koristiti Unreal engine. "To je nešto što mnogo ljudi ne razumije i zato se ljute na developere, a ja im nastojim objasniti svaki put kad mi se ukaže prilika. Igre će biti dovršene. Kompanije ne napuštaju projekte tek tako, znate? Ljudi kažu kako DayZ neće nikada biti dovršen, a naravno da hoće. Ljudi za našu igru kažu kako neće izaći iz Early Accessa u šest mjeseci - prihvaćamo taj izazov. Garantiram vam da ćemo za šest ili sedam mjeseci od današnjeg dana izdati konačnu verziju igre. Radi se o timu i o časti. Završit ćemo igru za šest mjeseci", rekao je Greene.



To znači da ako ne dođe do nikakvih većih problema PlayerUnknown's Battlegrounds će izaći iz Early Accessa do kraja listopada ove godine. Osim PC verzije, na sajmu E3 najavljena je i ona za Xbox One koja bi trebala izaći do kraja 2017. godine, dok će PS4 igrači morati pričekati malo duže. Cijeli intervju možete pročitati ovdje, dok sve druge informacije o igri možete pronaći ili na Steamu ili na službenim stranicama.