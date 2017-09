PUBG prešao 10 milijuna prodanih kopija

Nakon manje od pola godine provedene u Early Access fazi na Steamu ova je pucačina nadmašila apsolutna sva očekivanja

Razvojni tim Bluehole svako malo objavi neku vijest vezanu uz uspjeh i popularnost Playerunknown's Battlegroundsa, a ni ova nije ništa drugačija od toga. Pucačina koja se još svrstava u Battle Royale podžanr na Valvevom se servisu nalazi od kraja ožujka i to ne kao gotov proizvod, već kao Early Access naslov, no to nije imalo gotovo nikakav efekt na prodajne rezultate.



Tim se sada pohvalio kako je ova prva zasebna Battle Royale igra 1. rujna dosegla i premašila 10 milijuna prodanih primjeraka te su uz to dodali kako je nedavno na Steamu istovremeno PUBG igralo više od 970 tisuća igrača, čime su nadmašili do tada nedodirljive Valveove igre. Na taj izuzetan uspjeh se osvrnuo potpredsjednik Blueholea, Chang Han Kim:



"Ljubav i podrška koju su strastveni fanovi pokazali prema Playerunknown's Battlegrounds nevjerojatna je. Gledajući sve uzbudljive trenutke za vrijeme PUBG Invitationala i upijanje povratnih informacija koje su nam dali gledatelji otvorili su nam oči te smo svjesni neprestanog rasta popularnosti igre. Zbog toga tim marljivo radi na stvaranju solidnog iskustva za punu verziju PUBG-a koja će stići na PC i Xbox One Game Preview krajem godine."



Osim što je igra popularna na Steamu, na Twitch.tvu se stalno nalazi u top tri najgledanije igre, a često bude i na prvom mjestu. Izgleda kako Bluehole i Brendan "Playerunknown" znaju što rade, pa je uspjeh zaslužen i sigurno će igra s vremenom biti još i bolja. Ako želite, možete padobranom skočiti na izolirani otok kupovinom Early Access verzije na Steamu, a sve detalje i vijesti vezane uz igru pronaći ćete na službenim stranicama.