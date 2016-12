Pucačka komponenta Star Citizena stigla je na PTU

FPS komponenta svemirske igre Star Citizen na PC-ju je dostupna u alfa verziji s dvije mape i dva igraća moda

Znate li da svemirska igra Star Citizen ima i FPS komponentu? E pa ima. Pače, ova je komponenta na PC-ju sada dostupna u alfa verziji, a možete je zaigrati na Public Teste Universe serverima Star Citizena.

U ovoj ranoj verziji komponente koju razvojni tim naziva Star Marine dostupne su dvije mape, Station Demien i Echo Eleven, te dva igraća moda – Elimination i Last Stand. Mod Elimination temeljen je na pravilima tradicionalnog free-for-all koncepta, dok mod Last Stand timove šalje u osvajanje kontrolnih točaka koje osiguravaju bodove potrebne za pobjedu.

Osim Star Marinea s alfa zakrpom oznake 2.6.0. stigao je i novi horde igraći mod nazvan Pirate Swarm. Tu su i nove misije, razna poboljšanja i slično o čemu više možete saznati na službenom subredditu Star Citizena.

Za one koji ne znaju – Star Citizen je najuspješniji crowdfunding projekt svih vremena koji je ove godine premašio 113 milijuna dolara prikupljenih za razvoj. To nije spriječilo razvojni tim da singleplayer kampanju odgodi do iduće godine (vjerojatno) te da četiri godine nakon početka kampanje igru još uvijek smatra nedovršenom. Timu vjerojatno treba još novca, pa bacite oko na blagdansku rasprodaju o kojoj smo pisali ovdje.