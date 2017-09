Pyre proširen novim sadržajem

Supergiant Games je od izlaska njihove najnovije igre krajem srpnja uglavnom bio tih, a sada su kao znak zahvalnosti izdali besplatnu nadogradnju za nju

Obje igre Supergiant Gamesa, najprije Bastion, pa zatim i Transistor, su bili hitovi. Obje su i na neki način bile slične, no s trećom igrom imena Pyre je razvojni tim odlučio napraviti nešto potpuno drugačije. Umjesto naratora, pustili su igračima da se bave čitanjem, umjesto akcije odlučili su napraviti RPG i nekako ga spojiti sa sportskom igrom.



To što na prvu zvuči nespojivo uspjeli su zaokružiti u još jedno predivno iskustvo zahvaljujući odlično napisanim likovima, izgledom od kojeg vam oči plaču od sreće i glazbom koja, kao i u prijašnje dvije igre, upotpunjuje cijelo iskustvo. Nekima se ova drastična promjena nije toliko dopala, no većina se ipak slaže da je Pyre možda i najbolji Supergiantov uradak do sada.



Kako bi se zahvalili svima koji su podržali njihovu novu igru, razvojni je tim odlučio izdati besplatnu nadogradnju - najprije za PC, na PS4 će stići uskoro - s kojom dodaju novi mod koji drastično otežava igru. U njega mogu odmah uskočiti oni igrači koji su jednom prošli kampanju, a koje točno promjene uključuje možete pročitati ovdje.



Uz to, svi oni koji su kupili soundtrack automatski će dobiti dva dodatna albuma, The White Lute koji uključuje akustične varijacije većine pjesama iz igre te The Black Mandolin koji se sastoji od osam različitih verzija pjesme Never to Return. Što su kritičari rekli za Pyre možete proučiti ovdje, igra je dostupna za PC i PlayStation 4, a sve detalje koje je Supergiant objavio o njoj pronaći ćete na službenim stranicama.