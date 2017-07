Quake Champions dolazi na Steam

Puna verzija igre biti će dostupna na Steamu, no ipak će zahtijevati Bethesda.net račun.

Bethesdin Quake Champions trenutno se nalazi u zatvorenoj beti, a za igranje je potrebna prijava i Bethesda.net aplikacija.



No u nedavnom Q&A s developerima najavljeno je da će samo trenutna beta biti ekskluzivno dostupna na Bethesdinom softwareu.



Puna verzija igre, rečeno je, biti će kao i ostale Bethesdine igre koje su najavljene na ovogodišnjem E3, dostupna i na Steamu. Za igranje ćete i dalje trebati Bethesda.net račun, no igra će se normalno pokretati iz Steam klijenta.



Uz to su u intervjuu također najavili da i dalje ubrzano rade na poboljšavanju same igre. Jedan od prioriteta je i nalaženje rješenja za problem čestog prekida konekcije sa serverima.



Ukoliko ste nestrpljivi, betu možete zaigrati ovdje.