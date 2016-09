R6 Siege PC Starter Edition ponovo dostupan

Cijena ove inačice je vidno snižena, no otključavanje dodatnih likova je napornije nego u regularnom izdanju

Ubisoft je odlučio ponoviti akciju iz lipnja, te je zainteresiranim igračima kratkoročno ponudio Rainbow Six Siege PC Starter Edition.

Ukoliko nas redovito pratite, sjećate se kako smo pisali kako spomenuti paket donosi kompletnu igru uz neke izmjene glede dobivanja i naknadnog otključavanja operatera, a isti se slučaj ponavlja i sada.

Naime, svaki igrač koji kupi Starter Edition dobiva dva nasumično odabrana operatera koje bira sama igra, te 600 R6 kredita za dodatna dva ili nadogradnje, ovisno o izboru. Razlika od pune verzije igre je u tome da svaki naredni lik košta 12.500 bodova, dok igrači koji su nabavili regularno izdanje iste mogu otključati za 500 do 2.000 bodova.

Rainbow Six Siege PC Starter Edition se prodaje po cijeni od 15 eura i nema informacija do kada ova ponuda vrijedi, no sudeći po ranijoj akciji, imate kakva dva tjedna da ga nabavite.