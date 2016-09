Rasprodaja igara Warner Brosa na Steamu

Pišući vijest i pregledavajući ponudu pronašli smo nekoliko zanimljivih naslova koje bismo voljeli utrpati u kolekciju - zlu ne trebalo

Steam i Warner Bros. su ponovo udružili snage kako bi igračima, ili bolje rečeno mušterijama koje vrebaju popuste, omogućili prigodnu rasprodaju igara iz kataloga spomenutih izdavača.

Produžena vikend rasprodaja traje do ponedjeljka, a tijekom iste je određene naslove moguće ugrabiti uz veliki rabat do 75 posto.

Kao primjere, navest ćemo Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition kojeg je moguće kupiti za 7,49 eura, Mad Maxa za 9,99 eura, dok se Batmani, izuzev posljednjeg Arkham Knighta mogu nabaviti za pet eura.

Dakako, u ponudi je i sva sila LEGO naslova po iznimno povoljnim cijenama, no kao i uvijek pazite da se ne zaigrate prilikom punjenja košarice.