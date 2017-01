Red Barton and The Sky Pirates u prodaji 14. veljače

Letačka arkada Red Barton and The Sky Pirates je pred dovršetkom i postat će dostupna sredinom idućeg mjeseca

Neovisni razvojni tim Schism Worldwide i izdavačka kuća Plug in Digital su objavili kako njihov Red Barton and The Sky Pirates stiže na tržište 14. veljače.

Red Barton and The Sky Pirates je arkadna letačka pucačina nastala po uzoru na Star Fox i legendarnu arkadu After Burner, a smještena u stripovski steampunk svijet.

Igrači su stavljeni u ulogu Red Bartona, pilota u alternativnom izdanju Prvog svjetskog rata čiji je cilj preletjeti četiri područja i uništiti sve što mu se na putu nađe.

Od glavnih značajki developeri navode izazovnu i dinamičku igrivost, nadogradnju vozila, rukom crtanu grafiku, napredne vizualne efekte i tako redom, a Red Barton and The Sky Pirates će ranije spomenutog datuma postati dostupan na Steamu, te za uređaje na iOS-u i Androidu.