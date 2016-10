Reizdanje i novi Call of Duty će zauzimati 130GB

Čini se da će za instalaciju HD reizdanja Modern Warfarea i novog CoD: Infinite Warfarea trebati odvojiti prilično prostora na disku.

Activision poručuje da će za instalaciju HD reizdanja Call of Duty: Modern Warfarea i Infinite Warfarea biti potrebno odvojiti oko 130GB praznog prostora na konzolama. Radi se o pozamašnim zahtjevima, no Activisionovci upozoravaju da se radi o slobodnoj procjeni, te da je itekako moguće da će same igre po izlasku zauzimati nešto manje prostora. Osim prostora za instalaciju obe igre, Activision je u obzir uzeo i prostor potreban za instalaciju zakrpe koja stiže prvog dana izlaska, te prostor potreban za instalaciju dodatnih mapa za Modern Warfare Remastered.



Call of Duty: Modern Warfare Remastered će biti moguće nabaviti isključivo kroz posebna Legacy, Legacy Pro i Digital Deluxe izdanja Call of Duty: Infinite Warfarea. HD reizdanje jednog od najpopularnijih nastavaka serijala Call of Duty barem isprva neće biti dostupno u samostalnom izdanju na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Kao što je otprije poznato, Call of Duty: Modern Warfare Remastered je kompletno HD reizdanje single i multiplayer kampanje popularnog originala. Po izlasku će uključivati 10 prepoznatljivih multiplayer mapa iz originala, a do kraja godine će biti obogaćen sa šest dodatnih mapa.

John Price u HD verziji, jedan od prepoznatljivijih članova postave Modern WarfareaCall of Duty: Infinite Warfare će kao najnovije, trinaesto poglavlje Call of Duty sage biti objavljen 4. studenog. Kampanja igre se vrti oko borbe za premoć u Sunčevom sustavu. U glavnoj ulozi je Nick Reyes, član specijalne postrojbe SCAR (Special Combat Air Recon), kojemu na put staju militanti iz organizacije Settlement Defense Front. Call of Duty: Infinite Warfare je u razvoju od 2014. godine, a ulaskom u sferu znanstvene fantastike predstavlja priličan preokret za čitav serijal. Activisionovi predstavnici su do sada poručili tek da milijuni obožavatelja serijala žele novo i inovativno iskustvo, te da upravo to namjeravaju isporučiti sa Infinite Warfareom.