Resident Evil 2 Remake stiže uz Resident Evil 7?

Ništa nije službeno potvrđeno, no čini se da će demo verzija HD reizdanja Resident Evila 2 biti uključena uz Resident Evil 7

Sudeći po i dalje nepotvrđenim glasinama koje se već neko vrijeme šire internetom, čini se da će Resident Evil 7 po izlasku uključivati kod za pristup demo verziji reizdanja legendardnog Resident Evila 2. Redditovac pod nadimkom zisforzombies je u uvodnoj animaciji prošlomjesečnog demo izdanja Resident Evila 7 otkrio kod vrlo sličan onome viđenom u PSX izdanju prvog Resident Evila, koje je dolazilo sa demo verzijom Resident Evila 2.

Naravno, službenih potvrda iz Capcoma još uvijek nema, no itekako je moguće da će izlazak Resident Evila 7 ispratiti sa još uvijek nepoznatim iznenađenjima. Capcomovci su do sada potvrdili tek da se s Resident Evilom 7 namjeravaju vratiti survival horor korijenima legendarnog serijala, te da na projektu trenutno radi 120 developera.



Resident Evil 7 je u pripremi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a izlazi 24. siječnja. Za razliku od prethodnika, radi se naslovu sa perspektivom prvog lica koji nas stavlja u ulogu Ethana Wintersa u potrazi za izgubljenom ženom Miom. Prikladno, radnja je smještena u 2017. godinu i to u jezivo i poluurušeno zdanje u gradiću Dulvey u Louisiani.