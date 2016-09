Resident Evil 7 bez mikrotransakcija

Resident Evil 7 neće uključivati mikrotransakcije. U Capcomu tvrde da jednostavno ne vide kako ih uklopiti u koncept same igre

Capcom je putem Twittera najavio da Resident Evil 7 neće uključivati sustav mikrotransakcija. Sudeći po predstavnicima tvrtke, neke dodatne sadržaje će biti moguće osigurati kroz predbilježbe u suradnji sa odabranim trgovačkim lancima. Radi se o manjim paketima dodatne municije i lijekova, koji će svakako olakšati put, no definitivno neće biti presudni za uživanje u kampanji igre.



U sklopu ovogodišnjeg Tokyo Game Showa je prikazan i novi trailer za Resident Evil 7. U glavnim ulogama su članovi obitelji Baker iz Louisiane, prilično neugodna družina upitnih prehrambenih navika. Uz to, Capcom je najavio da će vlasnici PlayStationa 4 uskoro moći isprobati novu iteraciju popularne demo verzije Resident Evila 7, poznate i pod nazivom Beggining Hour.

Za pristup novoj verziji Beggining Houra neće biti potrebna pretplata na PS Plus, a sam demo se na original nadovezuje sa proširenjem tajanstvenog i jezovitog zdanja kroz koje se potrebno provući tokom igre. Capcom je do sada potvrdio da se sadržaji i likovi iz Beggining Houra neće pojaviti u završnoj verziji igre, te da demo služi tek kao kratak pogled u koncept idućeg nastavka poznatog serijala.



Resident Evil 7 je u pripremi za PC, PlayStation 4 i Xbox One. PlayStation izdanje igre je posebno upečatljivo. Osim podrške za PlayStation VR headset, Resident Evil 7 će biti jedan od prvih naslova sa punom podrškom za nedavno predstavljenu PlayStation 4 Pro platformu, što znači da će podržavati rezolucije do 4K i HDR grafičke opcije.