Resident Evil 7 demo stigao na PC

Početak tjedna obilježio je dolazak demo verzije novog Resident Evila na Steam, taman na vrijeme da nas pripremi za izlazak pune verzije koja stiže idućeg mjeseca

Baš kao što je najavljeno prije nekog vremena Resident Evil 7: Biohazard demo stigao je na PC. Demo je dostupan svim zainteresiranim igračima s računom na Steamu, a kako je težak čak 3,2 GB najbolje je da preuzimanje pokrenete odmah.

Demo službenog naziva Beginning Hour odvodi nas u jezivu kuću na napuštenom imanju s kojeg treba pobjeći. Naravno, imanje zapravo nije napušteno, no kako vam ne bismo uništili doživljaj nećemo otkrivati previše. Ono što ćemo reći (točnije – napisati) jest da demo uključuje sve sadržaje koje su igrači na PlayStationu 4 dobili nakon izlaska osnovne verzije.

Puna verzija Resident Evil: Biohazarda na tržište će stići 24. siječnja iduće godine, a bit će dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Igra stiže svega nekoliko dana uoči filma Resident Evil: The Final Chapter s kojim gotovo nije povezana, no eto – zanimljivo ga je spomenuti.