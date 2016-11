Resident Evil 7 - dijeljenje pozicija između Xboxa i PC-a

Iako za sada nema potvrde da je Resident Evil 7 dio programa Play Anywhere, podržavat će dijeljenje snimljenih igara između dvije platforme

Nakon što je na stranicama japanskog portala Dengeki objavljeno kako će Resident Evil 7 podržavati međuplatformsko snimanje pozicija, oglasio se i Capcom.

Spomenuti izdavači su za IGN potvrdili ovu mogućnost što prevedeno znači da ćemo igru moći naizmjenično igrati na Xboxu One i PC-u uz dijeljenje pozicija, no nije poznato je li u igru uključen i PlayStation 4 na kojem će se Resident Evil 7 također pojaviti.

Obzirom da ni Microsoft, ni Capcom nisu potvrdili da je Resident Evil 7 dio Play Anywhere programa uz koji je do sada bilo vezano dijeljenje snimljenih pozicija, nema informacija hoće li kupovinom verzije za Xbox One igrači automatski dobiti i onu za PC, a siječanj za kada je zakazan izlazak je doslovce pred vratima.