Resident Evil 7 došao do 3,5 milijuna prodanih primjeraka

Capcom je objavio prodajne rezultate za neke od svojih igara koje su se počele prodavati u posljednjih nekoliko mjeseci, a uglavnom nisu zadovoljni

Izdavač i razvojni tim iz Japana, Capcom, objavio je svoj financijski izvještaj u kojemu stoji u koliko su se primjeraka prodale neke njihove igre. Za Resident Evil 7 su se i igrači i kritičari složili kako se radi o odličnoj horor igri, a to je bilo dovoljno da premaši brojku od 3,5 milijuna prodanih primjeraka.



To je poprilično impresivna brojka, ali je Capcom očekivao da će se igra do sada prodati u 4 milijuna primjeraka, što znači da nisu baš pretjerano zadovoljni. Od drugih igara spomenuli su Resident Evil 6 i milijun prodanih primjeraka za Xbox One i PlayStation 4 te 1,7 milijuna prodanih primjeraka za Monster Hunter XX koji je dostupan samo u Japanu.



Najviše od svih igara podbacilo je novo poglavlje u serijalu Dead Rising. Radilo se o ekskluzivi za Xbox One i Windows 10 što sigurno nije pomoglo prodaji, pa tako Dead Rising 4 nije uspio premašiti milijun prodanih primjeraka, a Capcom je očekivao minimalno 2 milijuna.