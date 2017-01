Resident Evil 7 neće na Nintendo Switch

Resident Evil 7 ipak neće izaći na Nintendu Switch. Capcom je poručio da usprkos tome neće ignorirati novu konzolu

Capcom je potvrdio da na Nintendu Switch neće biti moguće zaigrati Resident Evil 7. Sudeći po producentu Masachiki Kawati, Switch izdanje idućeg Resident Evila trenutno nije u planu iako Nintendovu konzolu smatraju vrlo zanimljivim komadom hardvera.



Usprkos tome što novi nastavak iznimno popularne franšize Resident Evil neće na Switch, Capcom se i dalje vodi kao jedan od Nintendovih razvojnih partnera. Drugim riječima, sigurno je da Capcom u pripremi ima Switch naslova, te da novu konzolu definitivno neće ignorirati.



Što se Resident Evila 7 tiče, i dalje stiže na PlayStation 4, Xbox One i PC, i to već 24. siječnja, kao jedan od prvih ovogodišnjih AAA naslova. Kao što je poznatoi, Resident Evil 7 uključuje podršku za cross-buy između Windowsa 10 i Xboxa One, što znači da će s jednom kopijom biti moguće igrati na obje platforme bez dodatnih troškova.