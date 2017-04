Resident Evil 7 - odgođen prvi besplatni DLC

Prvi besplatni DLC za Resident Evil 7 je odgođen na neodređeno vrijeme. Više detalja slijedi u tjednima pred nama.

Prvi besplatni DLC za Resident Evil 7 ipak nećemo vidjeti tokom proljeća kako je do sada najavljivano. Redatelj i producent Koshi Nakanishi je ponudio objašnjenje za odgodu rekavši da se razvojna ekipa približila završetku razvoja besplatnih sadržaja, no da su zbog općenito odličnih reakcija na Resident Evil 7 zaključili da sam DLC jednostavno nije dovoljno dobar. Sudeći po producentu Masachiki Kawati, cilj besplatnih sadržaja je da se mogu mjeriti sa visokom kvalitetom kompletne igre, a upravo zbog toga je potrebno dodatno vrijeme za razvoj. Naravno, sam DLC će po izlasku biti dostupan besplatno, baš kako je i najavljeno.

Besplatni DLC je najavljen u veljači pod nazivom Not a Hero, a u sedmi Resident Evil vraća Chrisa Redfielda, jednog od glavnih protagonista prvog dijela serijala i većeg broja nastavaka. Capcom je do sada potvrdio da nakon DLC-a Not a Hero stiže još jedan paket dodatnih sadržaja, no dodatne detalje o drugom besplatnom DLC-u nisu otkrili.



Resident Evil 7 je do sada dobio dva DLC-a (Banned Footage Vol. 1 i 2) koji se trenutno na PSN-u, Xboxu Live i Steamu prodaju po cijeni od 9,99€ za Banned Footage Vol. 1, odnosno 14,99€ za Banned Footage Vol. 2.