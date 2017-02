Resident Evil 7 opravdao uložena sredstva

Resident Evil 7 je sa više od 3 milijuna prodanih primjeraka uspješno opravdao sredstva koja su u Capcomu uložili u razvoj i marketing projekta

Capcom je najavio da je Resident Evil 7 uspješno opravdao sva sredstva uložena u razvoj. Novi Resident Evil predstavlja još jednu prekretnicu za poznati serijal u samom stilu igru, a sada je službeno da se Capcomovo eksperimentiranje naposlijetku pokazalo uspješnim.



Capcomovci su na poslijednjem izlaganju ulagačima otkrili da očekuju da će novi Resident Evil dogurati do 4 milijuna prodanih primjeraka prije kraja fiskalne im godine. Uzevši u obzir da je Resident Evil 7 10. veljače premašio tri milijuna prodanih primjeraka, već ga se sada može smatrati komercijalno isplativim i uspješnim. Capcomovci su poručili da su prodajni rezultati uslijedili nešto sporijim tempom u usporedbi sa Resident Evilom 6, ali i da očekuju da će se prodaja nastaviti u mjesecima pred nama, i to zahvaljujući vrlo pozitivnim reakcijama publike i kritike, te sve većim utjecajem digitalno distribucijskih servisa.



Resident Evil 7 je 24 naslov franšize Resident Evil, te ujedno prvi Capcomov naslov utemeljen na novom RE Engineu. Prvi DLC nazvan Banned Footage Vol. 1 je od 31. siječnja dostupan na PlayStationu 4, dok na Xbox One i PC stiže već 21. veljače. Osim novih scenarija Nightmare i Bedroom, DLC Banned Footage Vol. 1 krije i novi mod igre ohrabrujućeg naziva Ethan Must Die. Uz DLC Banned Footage Vol. 2, u pripremi je i besplatan paket dodatnih sadržaja imena Not a Hero sa novim poglavljem priče koja nas stavlja u ulogu Redfielda, operativca zle korporacije Umbrella. DLC Not a Hero bi trebao izaći u ožujku.