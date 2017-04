Rise of the King na Kickstarteru

Do isteka kampanje u kojoj developeri potražuju 160.000 dolara je preostalo još mjesec dana

Ekipa Revelation Gamesa je na stranicama Kickstartera pokrenula crowdfunding kampanju namijenjenu financiranju razvoja njihovog novog projekta Rise of the King.

Riječ je o akcijskoj avanturi koju pratimo iz trećeg lica koja nas vodi u srednjovjekovno fantazijsko okruženje i stavlja naglasak na elemente preživljavanja u ovom okrutnom svijetu.

Kako kažu autori, svaki korak koji napravimo u potrazi za nestalim potomkom može biti presudan, a tijekom igre ćemo pratiti smislenu priču i susretati unikatne likove.

Od ostalih značajki spominju se elementi lova kako bismo preživjeli, izgradnja primitivnih predmeta, klasična borba bez specijalnih sposobnosti i tako redom. Prema planu, Rise of the King bi trebao biti dovršen do kraja iduće godine, a svoj prilog tom cilju možete donirati ovdje.