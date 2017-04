Rocket League na 30 milijuna registriranih igrača

Rocket League je nedavno premašio 30 milijuna registriranih igrača. Psyonix poručuju da ipak još uvijek ne razmišljaju o nastavku

Psyonix je ponosno otkrio da je popularni Rocket League premašio impresivnu brojku od 30 milijuna registriranih igrača. Vrijedi napomenuti da Rocket League nije prodan u 30 milijuna primjeraka, budući da sama brojka uključuje i besplatne primjerke igre koje su podijeljeni PlayStation Plus pretplatnicima, te igrače registrirane tokom raznih promocija na drugim platformama. Sudeći po Psyonixu, Rocket League je prodan u nešto više od 10 i pol milijuna primjeraka.



Tvorci igre poručuju da za sada ne razmatraju razvoj Rocket Leaguea 2. Jeremy Dunham je objasnio da im jednostavno nije cilj razočarati igrače koji su do sada uložili sate u igru najavom novog nastavka u kojemu će sav ostvareni napredak biti zaboravljen.



U svakom slučaju, Psyonix i dalje nastavlja sa izradom dodatnih sadržaja za Rocket League. Prošloga mjeseca su objavili DLC inspiriran poslijednjim nastavkom serijala The Fast and the Furious, sa novim Charger vozilom dizajniranim po Dodge Chargeru kojega Vin Diesel vozi u filmu The Fate of the Furious.