Rocket League - stigla nadogradnja Starbase Arc

Rocket League je nedavno osvježen velikom nadogradnjom Starbase Arc koja je sa sobom donijela novu arenu i druga veselja

Psyonix je otkrio da su objavili novu veliku nadogradnju za popularni Rocket League. Novi sadržaji stižu pod naslovom Starbase Arc i to na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Glavna odlika nove nadogradnje je arena Starbase Arc, smještena u svemirska prostranstva. Radi se o vizualno prilično impresivnoj mapi oktogonalnog oblika sa nizom različitih i prikladnih svemirskih elemenata u pozadini. Osim nove mape, tu je i otprije najavljeni Custom Training mod igre, te dodatak pune podrške za modding putem Steam Workshopa. Uz to, igrači će sada moći odabrati omiljene arene uz pomoć novih Like i Dislike selektora.

Nova arena Starbase ArcMeđu novitetima se posebno ističe novi visokokontrastni mod za daltoniste, koji će olakšati igru dodavanjem prodornih boja plave i narančaste boje. Novi sadržaji kriju i nove estetske dodatke za automobile, novu noćnu i snježnu varijantu arena Wasteland i Utopia Coliseum, te redizajn automobila X-Devil i Gizmo. Više detalja o nadogradnji Starbase Arc je dostupno na službenim stranicama.