Rocket League uskoro dobiva novi Training mod

Novi mod Rocket League će otvoriti mogućnost kreiranja vlastiti trening sekvenci koje će potom biti moguće podijeliti sa ostalim igračima

Psyonix je najavio novu nadogradnju za Rocket League putem koje će dodati novi Custom Training mod. Datum izlaska nadogradnje nisu otkrili, no sudeći po službenom blogu, novi mod će otvoriti mogućnost kreiranja vlastitih trening sekvenci, uz pomoć kojih će biti moguće lakše uvježbati željene vještine, bez oslanjanja na standardne tutoriale.

Custom Training će pružiti priliku za odabir željene mape, vrste trening sekvence, te težinu izazova. Uz to, u pripremi je niz opcija koje će pokriti vještine kao što su driblanje, udarci iz zraka, precizni udarci i odbijanja o zidove i slično. Naravno, tako stvorene trening sekvence će potom biti moguće podijeliti sa drugim igračima i to kao potpuno novi Custom Training.



U Psyonixu posebno ističe da će jednom dovršene trening sekvence biti moguće uređivati i nakon dijeljenja sa ostalim igračima, i to u skladu sa željama suigrača koji se okušaju u stvorenim treninzima. Ograničenje trenutno postoji utoliko što trening sekvence neće biti moguće dijeliti između platformi, no Psyonixu su izjavili da su i dalje u pregovorima sa Microsoftom i Sonyem. Drugim riječima, igra među vlasnicima Sonyeve i Microsoftove konzole i dalje nije isključena, no dodatni detalji tek slijede.