Rocksmith podržava akustične gitare

Za korištenje istih nije potreban Real Tone Cable i pickup, već samo USB mikrofon uključen u računalo ili konzolu

Na stranicama Ubibloga se pojavila vijest kako njihov edukativni glazbeni naslov Rocksmith novom zakrpom koja je puštena u rad podržava i akustične gitare.

Doduše, i ranije je spomenute bilo moguće rabiti korištenjem Real Tone Cablea ukoliko su sadržavale "pickup", no sada isti niše nije potreban.

Autori su se na ovaj potez odlučili na zahtjev "igrača" i zbog činjenice da Rocksmith u kolekciji sadrži gomilu akustičnih naslova poput R.E.M.-ove uspješnice "Losing My Religion", "Knockin’ on Heaven’s Door" Boba Dylana", "More Than Words" i tako redom.

Prema službenoj obavjesti, nadogradnja koja donosi Microphone Mode će se za Rocksmith 2014 Edition Remastered automatski downloadati, te je za korištenje akustičnih gitara dovoljno imati USB mikrofon uključen u PC ili konzole, te usmjeren prema instrumentu.