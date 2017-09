Rockstar objavio novi trailer za Red Dead Redemption 2

Ovaj izdavač je konačno objavio malo više detalja o novoj Red Dead Redemption igri, ali i dalje nažalost nema spomena o PC verziji

Prošla je gotovo godina dana otkad je Rockstar prouzrokovao erupciju oduševljenja najavom Red Dead Redemptiona 2, a nova je uslijedila danas povodom izdavanja drugog trailera u kojemu se prikazuju novi likovi, okruženje i približna priča koju će vlasnici konzola moći iskusiti.



Radnja nove igre odvijat će se prije one u originalu, a glavni junak neće biti John Marston nego Arthur Morgan. Gospodin Morgan ima svoju bandu, Van der Linde, s kojom pljačka banke, krade i bori se kako bi preživio na još uvijek neukroćenom Divljem zapadu.



Prema sadržaju novog trailera i dalje možete očekivati pljačkanje banaka, vlakova, pucnjave, kroćenje konja i lov, a sve je začinjeno sa solidnom količinom nasilja. Od okruženja je Rockstar pokazao prerije, šume, snijegom pokrivene planine, močvare i tipične gradiće koji su u tom periodu postojali.



Iako je Red Dead Redemption 2 trebao izaći u otprilike ovom razdoblju ove godine, krajem svibnja je Rockstar pomaknuo datum izlaska na proljeće 2018. godine. Igra je zasad i dalje u izradi samo za PS4 i Xbox One, a izdavač ni u jednom trenutku nije spominjao verziju za PC. Nadamo se da će se to promijeniti, a do tada možete pogledati najnoviji trailer i posjetiti službene stranice.