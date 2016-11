Saints Row IV dobio podršku za Steam Workshop

Tri godine nakon izlaska, developeri su u svijet posljednjeg Saints Rowa donijeli podršku za Steam Workshop

Iako su u svakodnevnoj poplavi novih naslova mnogi zaboravili na Saints Row IV, novosti koje stižu iz Deep Silver Volitiona bi neke igrače mogle natjerati da se ponovo pozabave ovom sumanutom pucačinom.

Kako stoji u službenom priopćenju, Saints Row IV je dobio podršku za Steam Workshop čime je sloboda izbora koja krasi ovaj naslov dobila novo značenje.

Integracija Steam Workshopa daje igračima jednostavan način pregledavanja novih oružja, odjeće, skripti i raznih drugih modifikacija koje su kreirali drugi korisnici, te jednostavno instaliranje istih putem Steama.

U svrhu promocije, cijena Saints Rowa IV je snižena za 75 posto i iznosi 3,74 eura, no nažalost, popust se ne odnosi na Saints Row IV: Game of the Century Edition koji se prodaje po punoj cijeni.