Seasons after Fall skakat će i na konzolama

Izdavač Focus Home Interactive ima radosnu vijest za ljubitelje platformera koji igraju igre na Xboxu One ili PlayStationu 4

Season after Fall je platformer sa zagonetkama koji se na PC-u pojavio prije manje od dva tjedna. Igra je prikupila dobre ocjene na Steamu, kao i od kritičara, a zahvaljujući tome izdavač Focus Home Interactive je odlučio izdati i konzolaške portove.



Razvojni tim Swing Swing Submarine, koji je zaslužan za stvaranje ove predivne igre, već je započeo s razvojem portova, pa će vlasnici Xboxa One i PlayStationa 4 moći zaigrati Seasons After Fall početkom 2017. godine.



Ako vas zanima kako igra izgleda u pokretu, snimili smo Bug TV epizodu u kojoj smo bacili oko na gameplay i što ona nudi, dok ćete punu recenziju moći pročitati u nadolazećem broju Buga. Seasons after Fall se trenutno nalazi na Steamu i Humbleu, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama.